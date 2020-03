Lancio pietre da cavalcavia sulla Marsala-Birgi, denunciati due giovani

Lo scorso fine settimana, personale del Commissariato di P.S. di Marsala ha identificato e denunciato, a piede libero, due giovani marsalesi, K.S. e I.J., rispettivamente di 15 e 16 anni, responsabili di aver lanciato, da un cavalcavia della strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, alcuni sassi in direzione di autovetture in transito lungo quella trafficata arteria.

Nel volgere di poche ore numerose sono state le segnalazioni pervenute ai poliziotti del Commissariato di P.S. di Marsala i quali, hanno, in maniera tempestiva, intrapreso le ricerche dei responsabili, al fine di prevenire eventuali ulteriori analoghi episodi con il rischio di conseguenze – limitate, sino a quel momento, a soli danni materiali ai veicoli – più gravi rispetto a quanto già accaduto.

Dagli accertamenti effettuati, i poliziotti riuscivano a riscontrare che il modus operandi era sempre lo stesso atteso che i giovani segnalati, dopo aver raggiunto il cavalcavia di C/ …









