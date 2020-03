La tenda rimane chiusa: pre-triage Coronavirus stenta a partire

Il sistema sanitario siciliano – con le proprie strutture – è davvero pronto per affrontare i casi sospetti di coronavirus? Qualche giorno fa in alcuni ospedali della Sicilia sono state allestite dalla Protezione civile regionale alcune tende dove è stata annunciata l’attività di pre-triage. Si tratta di una delle prime misure prese dal governo regionale, annunciata dall’assessore alla salute Ruggero Razza. Tra quelle montate ce n’è una presso l’area d’emergenza dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Montata in poche ore la settimana scorsa, ma sino a questa mattina era ancora chiusa. «Stiamo provvedendo, aspettiamo le strumentazioni» è stata la risposta del direttore generale dell’Asp Trapani, Fabio Damiani.

E il personale? Dovrebbe essere lo stesso del pronto soccorso a garantirne l’apertura e, allo stesso tempo, il funzionamento del normale triage …









Leggi la notizia completa