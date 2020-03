Il coronavirus in Italia. Le reazioni alla chiusura delle scuole, le altre misure prese

Il governo ha deciso di chiudere le scuole e le università in tutta Italia da oggi fino al 15 marzo. Commenta Gramellini sul Corriere: «La convivenza continuata con i figli e con la raffica di compiti assegnati dai professori rappresenta un problema serio, specie se non si hanno abbastanza nonni o abbastanza soldi per pagare dei sostituti».

«Ho fatto la ola (da solo, in compagnia è vietato) leggendo che la psicologa Brunella Gasperini dice che “la noia fa bene ai bambini”. Che non si deve stare in ansia se, a scuole chiuse, i figli non sanno bene che fare. Ai pomeriggi vuoti, e alla noia, ai bivacchi indolenti e alle camminate senza meta con i miei compagni di medie e di liceo, io mi sento, a mezzo secolo di distanza, profondamente debitore. Cerchiamo, in questo duro interludio, di non sprecare almeno il dono dell& …









Leggi la notizia completa