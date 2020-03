Il Coronavirus fa annullare anche i congressi del Partito Democratico

Annullati per l’emergenza Coronavirus tutti i congressi del Partito Democratico che dovevano svolgersi durante queste settimane.

Il Pd aveva terminato da poco le operazioni di tesseramento e si accingeva a celebrare i congressi cittadini, poi provinciali e infine il regionale.

Sabato 7 marzo si sarebbero dovute espletare le operazioni di voto per i tesserati dem per la città di Marsala, così da consentire al partito di avere una guida, dopo due anni di assenza di un segretario di circolo.

L’emergenza da Coronavirus e le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno fatto rinviare tutte le occasioni e gli eventi pubblici in cui non è possibile garantire la distanza di almeno un metro tra le persone.

La nota stamattina del presidente della commissione provinciale, Giuseppe Vultaggio: “Visto l’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 – (Misure per il contrasto …









