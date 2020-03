Gli effetti del Coronavirus sulla tv, cancellata “La Corrida”: i programmi a rischio

Le nuove ordinanze, ancora più severe, emanate ieri dal Governo in merito all’emergenza Coronavirus parlano chiaro: niente assembramenti pubblici. Anche la televisione si adegua e, dopo che alcune trasmissioni avevano chiuso le porte degli studi al pubblico, si è arrivati a misure più drastiche quali la sospensione dei programmi.

A rischiare la chiusura temporanea era stato la scorsa settimana il preserale di RaiUno “Soliti Ignoti” per via delle difficoltà nel reperire le identità nascoste provenienti dal Nord Italia e in qualche caso anche dal Sud. Dopo il decreto emanato dal Governo, si ferma “La Corrida”, programma che non può fare a meno della partecipazione attiva del pubblico deputato a giudicare con fischietti, pentole e campanacci le varie performance.

Stamani sarà sciolta la riserva anche sul “destino” del serale di “Amici” la …









