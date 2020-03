Emergenza Corona Virus: salta il referendum sul taglio dei parlamentari del 29 marzo. Stanziati 7,5 mld per famiglie e imprese

Via libera del consiglio dei ministri al rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, previsto il 29 marzo. “Il Governo ha ritenuto opportuno rivedere la decisione circa la data del referendum che era stata fissata prima dell’emergenza sanitaria, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’informazione adeguata”, ha detto il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà “Non c’è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente “sine die””, ha detto il premier Giuseppe Conte. La nuova data sarà decisa entro il 23 marzo e potrebbe essere domenica 17 o domenica 24 maggio

Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest’emergenza”, ha aggiunto Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Sono misure straordinarie e urgenti”, aggiunge.

…









Leggi la notizia completa