Diocesi di Mazara, vescovo Mogavero: disposizioni da osservare per fronteggiare l’emergenza del coronavirus

Facendo seguito alle prescrizioni emanate in sede civile ed ecclesiale per l’intera

Nazione, vengono qui definite le disposizioni da osservare nella nostra Chiesa

particolare. Si chiede a tutti di prestare particolare attenzione alla loro osservanza al

fine di assicurare uniformità di comportamenti e di perseguire l’obiettivo che si

prefiggono a tutela della salute pubblica.

1. Fermo restando quanto da me già comunicato in precedenza (comunione sulla

mano, omissione dello scambio di pace, acquasantiere vuote), in conformità indicazioni

della Conferenza Episcopale Italiana, sono consentite le celebrazioni eucaristiche feriali

e festive, così pure gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo di

Quaresima (Via Crucis, liturgie penitenziali e lectio divina). Tuttavia si avvertano i fedeli

di osservare le misure igienico-sanitarie elencate nell’allegato 1 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

2. Sono sospese tutte le manifestazioni di religiosità popolare (processioni, altari …









