Dal 6 marzo, multe per chi è sprovvisto di Seggiolino Antiabbandono

Dal 6 marzo, saranno sanzionati coloro i quali non si sono adoperati per tempo con l’installazione dei seggiolini “antiabbandono” nelle auto; dispositivi obbligatori per il trasporto di bambini al di sotto dei 4 anni di età.

La legge, già presentata dal decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada entrata in vigore a Dicembre 2019, ha permesso questo periodo di “transazione” per permettere agli automobilisti di mettersi in regola. Le sanzioni variano dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Dove è possibile acquistare questi dispositivi ?

Online e nei negozi specializzati è possibile scegliere tra molteplici prodotti dai costi e modelli variabili, purché, come prescrive …









