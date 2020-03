Coronavirus – Stop anche alle gare di serie C1 e serie C2 di calcio a cinque

Si ferma anche il campionato regionale di serie C1 di Calcio a cinque, insieme a tutte le altre attività Dilettantistiche e Giovanili, Regionali e Provinciali, in programma da domani 6 Marzo 2020.

La notizia, in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, era nell’area sin dalla mattinata di oggi ma si è dovuto attendere il pomeriggio per averne la certezza. Con il comunicato ufficiale numero 335 del Comitato Regionale – FIGC – LND che ha disposto il rinvio di ogni gara in programma nel weekend e una serie di altre accortezze da osservare anche durante le sessioni di allenamento delle squadre.

Lunedì prossimo, si legge nel suddetto comunicato, dopo lo svolgimento del Consiglio Direttivo di Lega, saranno comunicate le date per la ripresa dell’attività.

Anche il Marsala Futsal, quindi, non si recherà a Canicattì per affrontare la …









