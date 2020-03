Coronavirus, sospeso anche il campionato di Eccellenza. Mazara – Alcamo non si giocherà

La società Mazara calcio comunica che in merito al comunicato ufficiale della Lega nazionale dilettanti ( n° 335 del 5 marzo 2020), comitato regionale Sicilia, la gara MAZARA – ALBA ALCAMO che era in programma domenica 8 marzo alle ore 15 al Nino Vaccara non verrà disputata causa misure cautelari al coronavirus. Il campionato regionale di Eccellenza, girone A è sospeso in attesa della diramazione delle nuove date per la ripresa del campionato. Il comitato regionale Sicilia si riunirà lunedi 9 marzo e successivamente darà comunicazione della ripresa dell’attività calcistica. (Ufficio Stampa Mazara calcio: Piero Campisi)

Di seguito riportiamo il comunicato:

Stagione Sportiva 2019/2020 – Comunicato Ufficiale n° 335 del 5 marzo 2020

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

· preso atto del protrarsi dell’emergenza legata all’epidemia di COVID-19;

