Corona Virus: Ordinanza del Sindaco Alfano. Stop a manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Misure urgenti e contingibili per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio comunale.



I L S I N D A C O



VISTO il decreto-legge 23 febbraio, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il …









Leggi la notizia completa