Comune di Trapani, aggiornati i diritti d’istruttoria e di segreteria

Il settore Urbanistica del Comune di Trapani informa che dal 09 marzo 2020 entreranno in vigore le nuove tariffe per diritti di istruttoria e di segreteria come approvate con delibera di giunta.

Con tale provvedimento l’Amministrazione Comunale vuole condividere le politiche nazionali di agevolazione fiscale per gli interventi edilizi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico nonché per le opere finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Con tale obiettivo sono stati esentati dal pagamento dei diritti di istruttoria tutti i procedimenti ( (permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CIL, autorizzazione occupazione suolo pubblico, ecc.) relativi ai suddetti interventi edilizi.

Con lo stesso provvedimento sono stati aggiornati con gli indici ISTAT i diritti di segreteria ed è stata abrogata la previsione di spese istruttorie per gli interventi SCIA, DIA, provvedimento o parere per la realizzazione e/o adeguamento









