Campobello. Straordinaria performance del cast ” E lucean le stelle” al nuovo cine teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli”

La città di Campobello ha risposto con uno straordinario entusiasmo e con tanto calore alla messa in scena dell’opera “E lucean le stelle” per la regia di Piero Indelicato rappresentata nei giorni scorsi, per sette spettacoli consecutivi, in occasione dell’inaugurazione del nuovo cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” che è stato riaperto, dopo 35 anni, dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione.

Circa 2000 sono state infatti le persone che si sono alternate nel corso delle diverse serate organizzate dall’Amministrazione dal 27 febbraio scorso sino a ieri sera, mercoledì 3 marzo.

Una platea numerosa, attenta e motivata, ha applaudito gioiosamente, manifestando apprezzamento per la straordinaria performance di tutto il cast artistico (Piero Indelicato, Giovanni Pellegrino, Tano Bandiera, Ida Luppino, Girolamo Cristaldi, Oriana Spina, Salvatore Graffeo, Leo Prinzivalli, Claudia Mangiagli, Noemi Gentile e Rebecca Bono).

L’esilarante commedia, incentrata sulla storia …









