Campobello, coronavirus: sospese sino al 3 aprile tutte le attività pubbliche e private che comportano assembramento di persone

Il sindaco Castiglione informa la cittadinanza sull’esito del nuovo incontro tenutosi stamattina in Prefettura.

A seguito del nuovo tavolo tecnico tenutosi stamattina in Prefettura, alla presenza di sua eccellenza il prefetto Tommaso Ricciardi, del Questore, del Comandante provinciale dei Carabinieri, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza e di tutti i sindaci della provincia di Trapani, con l’obiettivo di adottare misure urgenti al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus in ottemperanza al decreto emanato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il sindaco Giuseppe Castiglione informa la cittadinanza che, oltre alla sospensione delle attività scolastiche disposta sino al 15 marzo, sempre in via precauzionale, sono sospese sino al 3 aprile anche tutte le manifestazioni pubbliche e private che prevedono la presenza di pubblico, da svolgersi sia in luoghi chiusi sia all’aperto, quali riunioni, meeting, attività sportive etc.

«Torno ad …









Leggi la notizia completa