Alfano: Al via i lavori per trasformare in Micronido pubblico l’ex IPAB Infranca

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono stati consegnati e concretamente iniziati da parte delle società in ATI Sole Soc. Coop. e SO.ME.CO. S.r.l. di Alcamo i “lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad ASILO NIDO Maria Antonietta Infranca”.

Gli stessi, dell’importo di circa 500.000 €, sono stati finanziati dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro attraverso i Fondi Europei PO FESR 2014/2020, linea di azione 9.3.1 e cofinanziati dal comune di Castelvtrano nella misura del 10%.

L’immobile sito in via Campobello e di proprietà dell’IPAB in atto è stato chiuso a causa di varie problematiche fra cui anche l’inagibilità della struttura.

Grazie all'impegno degli uffici tecnici e del Responsabile della VI° Direzione Servizi a Rete e Ambientali è stato possibile arrivare alla risoluzione del









