[Aci Sport] 35° Sanremo Rally Storico e 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: rinviati a data da destinarsi

35° Sanremo Rally Storico rinviato a data da destinarsi

Rinviate a data da destinarsi anche la 34° Coppa dei Fiori e il 22° Rally delle Palme.

SANREMO (IM), 5 marzo – In ottemperanza al Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri mercoledì 4 marzo 2020 (in particolare riferimento all’Art.1, comma C), Automobil Club Ponente Ligure, organizzatore del 35° Sanremo Rally Storico, comunica che la gara, valida per il FIA EHSRC 2020, il campionato europeo di specialità; CIRAS, Campionato Italiano Rally Auto Storiche; Campionato Rally Liguria Primocanale Motori 2020; TER H 2020 Tour European Rally Historic; Michelin Historic Rally Cup, è rinviato a data da destinarsi, come pure la contemporanea 34esima Coppa dei Fiori di regolarità, e il 22° Rally delle Palme.

“Come disposto ieri sera dal Consiglio dei Ministri e soprattutto per la salvaguardia della salute …









