Truffa sui contributi all’agricoltura, sequestrata una cooperativa di Marsala

C’è anche una cooperativa di Marsala tra le aziende sequestrate nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto una vasta truffa in Sicilia per l’indebita percezione di contributi per le aziende agricole, con il solito giro di corruzione. I nomi di tutti gli arrestati sono a questo link.

Tra le aziende sequestrate, c’è anche la LPB, società cooperativa. Si tratta della Cooperativa “Lavoro, Produzione, Benessere”, che ha sede legale in Via Sirtori. Sulla carta dovrebbe occuparsi di allevamento di suini.

La società è, secondo la Finanza, riconducibile ai fratelli DI LIBERTO Giovanni Salvatore e DI LIBERTO Francesco di Belmonte Mezzagno (PA), e aveva ricevuto contributi per un ammontare complessivo di oltre 4 milioni di euro, con riguardo alla realizzazione di un complesso agro-industriale nel Comune di Monreale (PA).

Il rappresentante legale della cooperativa è stato arrestato. Si chiama Marco Iuculano, ed è del '71.









