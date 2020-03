Trattativa Stato-mafia, riaperta l’istruttoria su Falange Armata, Riina e servizi segreti

Si riapre l’istruttoria dibattimentale del processo trattativa Stato-mafia. La Corte d’Assise d’Appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino (giudice a latere Vittorio Anania), oltre ad aver acquisito una serie di documenti presentati da accusa e difesa, ha accolto le richieste dei sostituti procuratori generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, per approfondire alcuni temi come la vicenda della “Falange Armata”, l’omicidio dell’educatore carcerario Umberto Mormile (il primo fatto che fu rivendicato dalla misteriosa sigla), il coinvolgimento dei servizi segreti nelle stragi, e gli accertamenti sulla detenzione di Totò Riina a Rebibbia nell’estate del 1993.

Così, dovranno essere sentiti quattro collaboratori di giustizia calabresi (Vittorio Foschini, Salvatore Pace, Antonino Fiume ed Antonino Cuzzola), ed il pentito alcamese, Armando Palmeri. Quest’ultimo, ex boss di Alcamo e factotum del capomafia Vincenzo Milazzo (ammazzato per vendetta dai corleonesi nel luglio del 1992), già sentito nel processo nisseno contro Matteo Messina Denaro per le stragi …









