Trapani, visita istituzionale in provincia dell’assessore regionale Pierobon

L’assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, sarà in visita domani mattina in alcuni Comuni della provincia di Trapani.

Alle 9,30 è previsto l’arrivo a Calatafimi dove incontrerà il sindaco Antonino Accardo in municipio per poi recarsi in contrada Làgane, sul terreno confiscato dove sorgerà l’impianto di compostaggio pubblico finanziato dalla Regione. Alle 11,30 si sposterà a Buseto Palizzolo dove il sindaco Roberto Maiorana mostrerà il compostaggio domestico svolto dalle famiglie. Dopo mezzogiorno l’assessore Pierobon sarà a Castellammare del Golfo, in municipio, dove assieme al sindaco Nicola Rizzo farà il punto sulla gestione rifiuti e sulla depurazione sul territorio.









