Trapani, niente funerali per Giuseppe Di Pasquale

Niente funerali per Giuseppe Di Pasquale. I familiari, infatti, hanno rispettato la sua volontà. Nel pomeriggio la salma verrà trasportata nella sala del commiato dell’Agenzia funebre Occhipinti, dove si terrà una cerimonia laica.

Con Giuseppe Di Pasquale se n’è andato un pezzo di storia di Trapani. Per tutti lui era il fioraio. Il suo negozio “La Flora Giapponese” che aveva aperto in Corso Vittorio Emanuele, nella zona del centro storico, era assai conosciuto e lui “u ciuraru” sapeva sempre consigliare ai suoi clienti i fiori giusti per ogni occasione.

Lo faceva con il suo garbo, la sua ironia e la sua solarità. Presente in ogni edizione della Processione dei Misteri era lui ad addobbare il suo Gruppo. Trapani oggi piange uno dei suoi figli più amati e stimati. Giuseppe Di Pasquale è morto all’ospedale …









