Tariffa rifiuti, il Governo siciliano: “Rischio caos con le nuove regole nazionali”

Il nuovo metodo di calcolo della tariffa dei rifiuti rischia di travolgere i Comuni siciliani. Entro aprile le Srr devono realizzare i piani economici finanziari altrimenti subiranno delle sanzioni. Gli enti denunciano però difficoltà amministrative, talvolta la mancanza di professionalità al proprio interno e criticano le nuove regole che rischiano di provocare rincari e danneggiare i Comuni.

Il governo Musumeci è sceso così in campo al fianco degli enti locali per chiedere intanto una proroga all’Arera, l’autorità per la regolazione dell’energia, e nel frattempo per non farsi trovare impreparati e fornire assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali. Da qui la nascita di una task force per sostenere Srr e Comuni in questa fase delicata.

Se n'è discusso oggi a Palazzo d'Orleans in un vertice convocato dall'assessore regionale Alberto Pierobon alla presenza









