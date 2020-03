Sicilia, Coronavirus: in quarantena medici e infermieri all’ospedale di Catania

Sei medici e dieci infermieri dell’Unità Intensiva Respiratoria dell’ospedale Cannizzaro di Catania sono stati posti in quarantena, dopo che nelle scorse ore per un’intera giornata è stato chiuso l’intero reparto per il timore del diffondersi del coronavirus.

La notizia viene riportata dal quotidiano La Sicilia. Il reparto sarebbe stato riaperto dopo un’accurata sanificazione degli spazi, scrive il quotidiano catanese. La chiusura temporanea dell’Unità e l’isolamento dei sedici operatori sanitari dell’ospedale sarebbero avvenuti dopo che dal reparto è transitato un uomo, risultato positivo ai test del coronavirus.

Medici e infermieri dovranno restare in quarantena per i quattordici giorni previsti dai protocolli, mentre giovedì sarà prelevato loro il tampone per verificare la positività o meno al virus.

Il paziente, sessantenne, sarebbe un docente dell’ateneo di Catania e sarebbe …









Leggi la notizia completa