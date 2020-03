Sicilia, consigliata dai tarocchi dà fuoco alla casa del marito. Arrestata con i complici

I tarocchi avevano parlato chiaro: per riprendersi il marito doveva incendiargli casa. Il rogo il 3 febbraio a Trecastagni in provincia di Catania. Dai filmati e dalle indagini i carabinieri sono risaliti a due donne e un uomo. Una era l’ex moglie del proprietario della casa messa a fuoco.

Una negoziante di 58 anni, che una volta arrestata ha poi fatto il nome della complice: una 59enne, una sorta di fattucchiera, che le aveva consigliato l’idea di bruciare la casa del marito. Idea poi messa in atto con l’aiuto dell’ex marito della maga, un pluripregiudicato 59enne di Misterbianco. Tutti sono stati arrestati.









