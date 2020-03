Serie B, il Trapani rialza la testa con un poker in rimonta alla Virtus Entella

Dopo i due pareggi consecutivi contro Spezia e Juve Stabia, il Trapani torna alla vittoria che mancava dal 18 gennaio (3-1 contro l’Ascoli), sconfiggendo 4-1 la Virtus Entella. Tre punti fondamentali in un momento critico per la squadra granata che vede riaccendersi le speranze per una salvezza che torna nuovamente a portata di mano, anche se sarà quasi impossibile farlo evitando i play-out. Terza sconfitta di fila invece per la Virtus Entella, che adesso gode di soli quattro punti di vantaggio sulla “zona rossa”.

LA CRONACA

Un Trapani subito vivace e padrone del gioco fin dai primi minuti, ma proprio nel momento migliore dei granata, al 23′ arriva il vantaggio degli ospiti che sugli sviluppi di un calcio d’angolo approfittano di un errore di Coulibaly, autore di un autogol rocambolesco nel tentativo di anticipare Mancosu. Il Trapani prova a reagire per portare in equilibrio il punteggio già nella prima …









