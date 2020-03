Scrive Antonino Tilotta, sulla schizofrenia negli uffici pubblici a Trapani

Gentile direttore di Tp24.it,

Le scrivo per segnalarLe un ennesimo caso che considero di schizofrenia amministrativa in tema sanitario-fiscale alla faccia dell’italica psicosi collettiva tanto di moda!

Venerdì scorso 28 febbraio alle ore 12.00 circa mi reco all’Agenzia delle Entrate di Trapani per depositare un’istanza. La porta d’ingresso è chiusa e il solerte vigilante privato avverte che “è stata diramata la disposizione che possono essere presenti in sala solo 10 utenti al massimo”, ragion per cui può entrare un utente alla volta solo quando un altro esce!

Saranno stati presenti una ventina di persone tra dentro e fuori : età media sui 40 anni – spazio medio disponibile tra un utente e l’altro diversi metri – sedili a volontà!

Lunedì 2 marzo 2020 dalle ore 10.40 fino alle ore 12.50 mi reco allo sportello Anagrafe assistiti del CUP della Cittadella …









