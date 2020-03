Palermo. Kalsa, il cane Ron trova droga in una casa: arrestato palermitano 41enne

PALERMO: Ieri pomeriggio, durante un servizio antidroga nel quartiere storico della Kalsa, i Carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile, con il supporto di personale del nucleo cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto V.F., palermitano 41enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione nell’abitazione del 41enne, grazie all’infallibile fiuto di Ron, pastore tedesco di 6 anni, sono state rinvenute, occultate all’interno di una cesta porta biancheria, tre buste contenenti complessivamente 165 grammi di “marijuana” e tre panetti del peso di 270 grammi di “hashish”.

Lo stupefacente è stato sequestrato e V.f. è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Questa mattina l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel comune di Palermo con rientro notturno presso …









