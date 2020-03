Incidente stradale, questa mattina, in via Libica nei pressi della frazione di Nubia, a Paceco, alla porte di Trapani.

Intorno alla 10,30 due auto, per cause che sono in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Uno degli occupanti è finito in ospedale.

La dinamica adesso è al vaglio della polizia municipale di Paceco.









Leggi la notizia completa