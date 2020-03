OK di ACI Sport Sicilia per il Karting

Confermata la terza prova di Campionato Regionale che si disputerà come da calendario a Triscina sabato 7 e domenica 8 Marzo

Semaforo verde da parte della delegazione regionale che attenendosi alle disposizioni nazionali prese dall’Aci ha dato via libera alla manifestazione in programma in provincia di Trapani.

Abbiamo interpretato – ha dichiarato Armando Battaglia – delegato Aci Sport Sicilia e referente per il kart – le decisioni nazionali dell’ACI secondo le quali, nella nostra regione non ci sono controindicazioni a che si possa svolgere un evento limitato ai piloti isolani.

In tal senso l’organizzatore della manifestazione Gaspare Anastasi ha aggiunto, speriamo di poter mantenere inalterato il calendario degli appuntamenti precedenti la gara Tricolore, tenendo come sempre conto in primo luogo della sicurezza e in questo caso della salute dei Piloti , Team è Pubblico presenti alle manifestazioni.

