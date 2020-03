Novità per WhatsApp, ecco la nuova modalità “dark”

WhatsApp introduce la funzione “Dark mode” sui dispositivi Apple e Android: è la possibilità di scegliere la modalità che riduce l’affaticamento della vista in ambienti poco illuminati. Lo comunica la società che ha aggiornato il software della piattaforma di messaggistica.

Favoriti leggibilità e gerarchia delle informazioni

Il gruppo, controllato da Facebook, fa sapere di aver progettato la “Dark mode” focalizzando la ricerca e la sperimentazione su due aspetti: la leggibilità, scegliendo colori che riducano al minimo l’affaticamento degli occhi, e la gerarchia delle informazioni, utilizzando tonalità e altri elementi di design per far risaltare le informazioni più importanti.

Funzione disponibile sull’ultima versione dell’app

La funzione è disponibile sull’ultima versione dell’applicazione. Gli utenti su Android 10 e iOS 13 possono utilizzare la “Dark mode” attivandola nelle impostazioni di sistema. Gli utenti di Android 9 …









