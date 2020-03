Meteo. Pioggia e vento in Sicilia. Allerta gialla in provincia di Trapani

Vento, pioggia, e allerta meteo gialla. Dopo due mesi di sole è arrivato il maltempo in Sicilia e in provincia di Trapani. Le previsioni per oggi indicano pioggia e vento forte per tutta la giornata. La protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla per il rischio meteo e idrogeologico che coinvolge la Sicilia occidentale, meridionale e sud-orientale.

In provincia di Trapani rovesci a carattere temporalesco soprattutto nella prima parte della giornata di oggi, poi ampie schiarite ma con raffiche di vento forte proveniente da nord. Ecco nel dettaglio leprevisioni per oggi e domani.

Mercoledì, 4 marzo: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 1.5mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14.8°C, la minima di 8.7°C, lo zero termico si attesterà a 1587m. I venti …









