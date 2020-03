Marsala, un nuovo asilo a Bosco. Ammesso a finanziamento il progetto

Prende corpo a Marsala la realizzazione di un altro Asilo nido comunale.

Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana – Servizio 1° Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR, con decreto a firma del Dirigente ad interim, Maria Letizia Di Liberti, ha reso nota la graduatoria delle Opere ammissibili a finanziamento – con fondi europei – a seguito dell’avviso di interesse relativo alla presentazione di progetti per interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei Nidi d’Infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia.

Ebbene il progetto presentato dall’Amministrazione Di Girolamo per la realizzazione dell’asilo nido in contrada Bosco si è classificato al 2° posto fra i 54 presentati ed è ora finanziabile.

“Si tratta di un altro traguardo per la nostra Città e soprattutto per gli abitanti e le …









Leggi la notizia completa