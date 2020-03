Marsala, coronavirus, maggiori precauzioni per il rischio contagio, il Sindaco di Girolamo: “più misure di prevenzione, ma senza panico”

Mantenere un metro di distanza da altre persone; evitare baci, abbracci e strette di mano quando ci si saluta; evitare luoghi affollati. E ancora: non uscire da casa se si ha soltanto una banale febbre, se si ha un’età superiore a 75 anni (65 se non si è in buona salute).

Sono queste le principali raccomandazioni suggerite dal Comitato scientifico che, nel monitorare lo sviluppo del contagio da coronavirus, supporta tecnicamente il Governo nazionale. “Sono precauzioni che dovrebbero aggiungersi al decalogo già emanato dal Ministero della Salute, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Non possiamo che condividerle per evitare quanto più il rischio di contrarre il virus; teniamoci informati e non lasciamo prevalere il panico”.

Insomma, l’appello del sindaco di Marsala ribadisce che una corretta prevenzione è l’unica misura per evitare il propagarsi del contagio, in aggiunta ad una maggiore osservanza …









