Il 10 marzo “Giornata dei beni culturali siciliani”: visite gratuite in memoria di Sebastiano Tusa

Il 10 marzo di ogni anno sarà la “Giornata dei beni culturali siciliani” con ingresso gratuito a musei, parchi archeologici e luoghi della cultura della Sicilia. Lo ha stabilito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella veste di assessore ad interim per i Beni culturali, dedicando l’iniziativa a Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso proprio il 10 marzo dello scorso anno in un incidente aereo durante un viaggio in Etiopia. La giornata, in ricordo appunto all’ex assessore regionale, consisterà nell’organizzazione di iniziative culturali negli istituti regionali. Per questo, il 10 marzo la Regione autorizza l’accesso gratuito in tutti i luoghi della cultura della Regione Sicilia.

La Regione ha deciso quindi di celebrare così l'anniversario della scomparsa dell'archeologo "di fama internazionale ed esponente autorevole della pubblica amminisitrazione regionale. Tusa è stato un eminente studioso dell'antichit&









