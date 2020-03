Grande successo per la giornata internazionale della guida turistica a Selinunte e Segesta

Grande successo domenica per “la giornata internazionale della Guida Turistica”, iniziativa cui ha aderito, per la prima volta, anche l’ AGT Trapani, l’Associazione delle Guide Turistiche di Trapani e della Sicilia Occidentale.

L’Associazione, per l’occasione, ha organizzato delle visite guidate gratuite nei siti archeologici di Segesta e di Selinunte, che hanno coinvolto, complessivamente, circa 400 visitatori.

Cittadini e turisti hanno animato la giornata con una straordinaria partecipazione, frutto anche della collaborazione con le amministrazioni dei parchi di Segesta e Selinunte.

In un momento difficile, in cui il settore del turismo sta ricevendo un duro colpo a causa dell’epidemia in corso, l ‘Associazione ha voluto dare un segnale di forza e di reazione alla paura.

L' Associazione Guide Turistiche di Trapani e della Sicilia Occidentale ringrazia tutti i visitatori per la viva partecipazione e per l&









