Gli uomini si sparpagliano come le foglie al vento. Dobbiamo tornare ad essere “villaggio”

È da una profonda intuizione verghiana che prende le mosse questa riflessione per un’immersione nei meandri della società e del vivere umano: «Allorquando uno di quei piccoli, o più deboli, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dal gruppo per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il mondo, il mondo da pesce vorace com’è, se lo ingoiò, e i suoi prossimi con lui». (Fantasticheria)

La metafora dell’albero e delle foglie che cadono, sospinte dall’appassimento e dal vento che li trasporta verso lidi lontani per divenire, a sua volta, alimento nutritivo terreno, non è sempre conveniente e applicabile agli uomini, il cui ricordo e il profumo delle loro azioni durano in eterno. Su questo dovremmo riflettere: l’immortalità che prende le …









