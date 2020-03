Da Abate a Zichittella. Tutti gli scrutatori sorteggiati a Marsala per il referendum

Da Abate a Zichittella. Il più giovane ha 19 anni, il più anziano ne ha 88. E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Marsala l’elenco degli scrutatori sorteggiati per il referendum costituzionale del prossimo 29 marzo.

Qui l’elenco con i nomi degli scrutatori sorteggiati.

Il 29 marzo gli elettori saranno chiamati alle urne per il quarto referendum costituzionale della storia.

Si tratta di un referendum confermativo, non necessita nessun quorum per la sua approvazione.

Si vota per il taglio dei parlamentari, una riduzione forte: i deputati passerebbero da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Per i deputati eletti nei collegi esteri si passa da 12 a 8 e per i senatori da 6 a 4.

Votare è semplice: “SI”se si vuole tagliare il numero dei parlamentari, “NO” se si vuole mantenere il quadro immutato.









