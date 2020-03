Coronavirus, verso la chiusura di scuole ed atenei

Scuole e università chiuse in tutta Italia a partire da domani e fino a metà marzo. Sono poche righe battute dalle agenzie di stampa ad annunciare le ultime misure che sarebbero stata decise dal Governo mentre è in corso a Palazzo Chigi la riunione tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri per fare il punto sugli interventi da mettere in campo.

La linea, stando a quanto trapela anche dalle riunioni che si sono tenute ieri tra il premier, i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo dei partiti, è quella di puntare alla gestione dell’emergenza sanitaria e solo in un secondo momento concentrarsi sul rilancio delle misure economiche.

“Nessuna decisione sulle scuole è stata presa – precisa la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina – non c’è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un …









Leggi la notizia completa