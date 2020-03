Coronavirus, ufficiale la chiusura delle scuole. La falsa notizia sul Pascasino a Marsala

Ufficiale la chiusura di scuole e università in tutta Italia, come anticipato già all’ora di pranzo da Tp24.

Il governo ha deciso la chiusura “in via prudenziale” di scuole e università in tutta Italia dal 5 al 15 marzo. La misura è stata presa con un decreto in vigore da oggi che sarà firmato entro questa sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’annuncio è stato dato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Conte ha aggiunto: “Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, lasciando valutare agli esperti come sta evolvendo” la diffusione del virus “e le valutazioni finali”. Poi ha concluso: “Torneremo ad aggiornarvi presto, stiamo lavorando alacremente sul dpcm, abbiamo già la bozza pronta”.

Nel frattempo continuano le false notizie, come per esempio è successo oggi a Marsala, dove si è diffusa la voce di un









