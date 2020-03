Scuole e università chiuse in tutta Italia. Lo ha deciso il governo per l’allarme coronavirus. Le scuole saranno chiuse fino a metà Marzo.

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che scatterà da domani, si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. E a quello del ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura.









