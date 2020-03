Castellammare, bando per la mobilità di due istruttori direttivi di vigilanza

Bando per la mobilità di due istruttori direttivi di vigilanza di categoria D, da inserire nell’organico comunale per far fronte alla carenza di personale, in questo caso per potenziare la polizia municipale con due vigili a supporto dell’importante ufficio.

L’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ha, infatti, pubblicato il bando per la procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato mediante passaggio diretto.



«Prosegue il graduale processo di revisione degli uffici allo scopo di migliorare i servizi comunali. Il bando per l’assunzione di due istruttori di vigilanza da inserire nell’organico comunale, rientra nel necessario potenziamento dell’essenziale ufficio che ha mansioni importantissime in termini di viabilità e vigilanza e che da sempre soffre per la carenza d’ …









