A Trapani un convegno sull'”Incognita energetica per le aziende”

Il giorno 6 Marzo 2020 dalle 09:30 alle 12:30 si terrà un seminario formativo organizzato da uno studio di consulenza energetica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Ordine degli Avvocati di Trapani, oltre a rilasciare dei crediti formativi per la formazione professionale continua rispettivamente 3 e 1, il seminario punta a far luce su un grande punto interrogativo che mette ogni giorno alla prova i consumatori finali.

Dal titolo “L’incognita energetica per le aziende: costi, agevolazioni e tutela” si mirerà ad approfondire l’ampio scenario del settore energetico pieno di insidie e difficoltà per i consumatori e per tutti gli attori che ruotano intorno, ma non solo saranno dedicati anche degli interventi alle tematiche di tutela, approfondendo diritti e doveri delle aziende, nonché consumatori, in rapporto a contratti di fornitura energetica ed efficientemente energetico.

Prederanno parte …









Leggi la notizia completa