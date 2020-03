A Santa Ninfa la seconda edizione del progetto “Green Learning” con le scuole

Nelle scorse settimane è stata avviata la seconda edizione del progetto “Green Learning” che vede coinvolti alcuni istituti scolastici, di diverso ordine e grado, della Valle del Belìce. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle problematiche ambientali e sulla necessità di cambiare comportamenti e stili di vita. L’approccio didattico ai laboratori è incentrato sul coinvolgimento e sull’interattività, cercando costantemente di suscitare curiosità attraverso il confronto e la pratica sperimentale.

Il progetto Green Learning è promosso dalla Fondazione Angelo Pirrello nell’ambito del programma Land of Future, in collaborazione con la Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” gestita da Legambiente Sicilia e con il supporto didattico del MAcA – Museo A come Ambiente – di Torino.

Sono previsti 5 diversi laboratori didattici da realizzare insieme a circa 700 alunni dell’Istituto Comprensivo & …









