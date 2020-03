Si trova a Castelvetrano uno dei centri dialisi più importanti in Italia. Diaverum fondata nel 1994 è uno dei maggiori fornitori di servizi sanitari in Europa e uno dei fornitori di cure nefro-dialitiche leader al mondo.

L’azienda, con 25 anni di esperienza nel settore della dialisi, oggi si prende cura di migliaia di pazienti all’anno in oltre 30 centri rene in Italia, posizionandosi così al secondo posto nel settore dialisi privata accreditata dal servizio sanitario nazionale in Italia.

Dalle radici svedesi ma con un approccio internazionale, pone la qualità della vita del paziente al centro di tutte le proprie attività.

“Le modalità con le quali vengono effettuati i trattamenti dialitici non sono le stesse in tutti i centri dialisi e purtroppo solo in pochi casi il paziente riesce a percepire la differenza di qualità di trattamento e di ambiente. Il paziente matura …









