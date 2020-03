Vandalizzata la targa del monumento a Gentile, sarà riparata dal centro Internazionale di Cultura Filosofica

Nei giorni scorsi l’idiota di turno si era reso protagonista di un gesto inqualificabile spezzando la targa del monumento dedicato al grande filosofo Giovanni Gentile. Ad occuparsi della sua riparazione sarà, in assenza di un’iniziativa comunale, il centro studi Gentile come ci conferma Francesco Saverio Calcara con la seguente nota:



“ In merito all’atto vandalico che ha visto il danneggiamento della targa marmorea che ricorda il titolo dell’opera dedicata a Giovanni Gentile “Le pagine del filosofo” e il nome del maestro Cusumano che l’ha realizzata, il Centro Internazionale di Culura Filosofica ha comunicato al sindaco l’intendimento di provvedere alla sua riparazione e ricollocazione nel Sistema delle Piazze. Nell’occasione, i Centro intende stigmatizzare le condizioni nelle quali il monumento a Gentile è lasciato, in mezzo a bidoni di spazzatura e rifiuti di ogni …









Leggi la notizia completa