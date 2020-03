Trapani, gli trovano in casa attrezzatura rubata. Marito e moglie nei guai

Durante il fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Locogrande hanno tratto in arresto SIMON BOGDAN, romeno classe 86 e denunciato in stato di libertà la coniuge R.E.L romena classe 90 per i reati di furto e ricettazione.

Nel corso di una perquisizione domiciliare i coniugi venivano trovati in possesso di un motore per il sollevamento dell’acqua, due contenitori colmi di olive ed una motosega, tutti oggetti denunciati rubati ai Carabinieri di Locogrande e Paceco.

Bogdan era già stato arrestato nel gennaio scorso per il reato di furto dopo che era stato beccato tra le vie di Locogrande insieme ad un connazionale. Anche in quella occasione a seguito di perquisizione sono state trovati elettrodomestici, motoseghe ed una motozappa provento di furto prontamente restituite ai legittimi proprietari.

Questa volta, durante la perquisizione, i Carabinieri hanno anche constatato che sia la luce che l’acqua …









