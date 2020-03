Terza Categoria, premiati tre ex glorie del calcio Salemitano

Si è svolta domenica primo marzo allo stadio “San Giacomo” di Salemi la 12° giornata del Campionato di Terza Categoria di calcio.

Ad affrontare il Città di Salemi è stata la Margheritese 2018.

Il primo tempo è stato pieno di occasioni per la squadra locale che ha pressato gli ospiti cercando di chiudere la partita. Tutto vano.

E’ riuscita a segnare, dopo un lungo pressing, soltanto al 28 minuto con Giacomo Rizzotto il quale sfruttava una uscita infelice del portiere avversario su calcio d’angolo.

Il secondo tempo più equilibrato, è stato caratterizzato da una doppia espulsione che ha portato le squadre a terminare la partita in 10 giocatori per ciascuno.

L’arbitro Tagliavia, nel frattempo, decideva dieci minuti di recupero, durante i quali la Margheritese ha acciuffato il pareggio in extremis, allo scoccare del 99° minuto con Cacciatore.

