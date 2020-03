Tanta gente nel primo fine settimana della Casa delle Farfalle a Marsala

Boom di presenze alla Casa delle Farfalle di Marsala che nel suo primo fine settimana registra il pienone di pubblico.

Dai più piccoli ai meno giovani: in tanti hanno visitato nel week end appena trascorso il meraviglioso giardino tropicale urbano allestito nel complesso monumentale San Pietro. Occhi puntati sulle centinaia di farfalle svolazzanti che hanno incantato tutti con le loro bellissime sfumature cromatiche e la loro eleganza. Leggiadria, spensieratezza, meraviglia: sono i sentimenti che hanno provato i visitatori durante la loro visita. Per tutto il week-end la casa è stata apprezzata da curiosi e appassionati che hanno raggiunto Marsala dai comuni vicini e dal resto della Sicilia, approfittando di giornate di sole e temperature miti per ammirare le centinaia di farfalle ospiti e conoscere le altre bellezze della città.

A pochi giorni dalla sua inaugurazione, la Casa delle Farfalle di Marsala è già un successo.









