Sicilia, dipendente di “Sicilia Futura” intasca i soldi destinati al gruppo parlamentare

Un dipendente del gruppo parlamentare “Sicilia Futura” è stato denunciato per peculato per essersi appropriato della somma di circa 25mila euro versata dall’Assemblea Regionale siciliana come contributo al gruppo parlamente. L’uomo, 66anni di Palermo, avendo accesso diretto ai conti correnti del gruppo perché addetto ai pagamenti, ha tenuto le somme per se.

I finanzieri di Palermo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza – emesso dal pm titolare dell’inchiesta -, per un valore corrispondente alle somme di cui il dipendente pubblico si è appropriato.

In esecuzione di tale provvedimento, i Finanzieri hanno proceduto ad immediati accertamenti patrimoniali procedendo al sequestro di un immobile di proprietà dell’indagato, ubicato a Termini Imerese. Prosegue l’azione della Guardia di Finanza di Palermo, sotto il coordinamento della …









