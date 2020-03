Salemi. Domenica 8 marzo appuntamento con “Racconti di donne”, in occasione della Festa della donna

Salemi. In occasione della «Festa Internazionale della donna», domenica 8 marzo, l’associazione «Fidapa BPW Italy Salemi» ha organizzato un incontro speciale: “Racconti di donne”.

Come ci spiega Anna Paola Pilocane, presidente dell’associazione Fidapa: «”Racconti di Donne” non sono altro che racconti che possono essere di esempio ad altre donne, perché hanno raggiunto un traguardo particolare, o perchè hanno sfidato il loro destino tirandosi fuori da situazioni complesse, ed ancora, hanno dedicato la loro vita a creare qualcosa di bello o utile per gli altri, hanno mostrato particolare tenacia, coraggio o determinazione».

Protagoniste della giornata due grandi donne. Tanino Bonifacio, critico d’arte e assessore alla cultura del Comune di Gibellina, anche lui presente alla manifestazione, avrà l’onore di raccontare la storia e la vita di due donne che attraverso sguardi e …









