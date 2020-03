Ricettazione, porto abusivo d’armi e possesso di droga. Sette denunciati a Castelvetrano

83 persone identificate, 68 veicoli e 4 negozi controllati, sette persone denunciate per ricettazione, porto abusivo di armi e possesso di sostenze stupefacenti. Sono questi i numeri della operazione di controllo del territorio effettuata dai carabinieri di Castelvetrano supportati dalla Compagnia del 12° Reggimento Sicilia e del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo.

Nel corso delle operazioni, in cui sono scattate le denunce per vari reati tra cui ricettazione, porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, un 17enne è stato segnalato alla Prefettura di Trapani poiché trovato in possesso di 1,75 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nello specifico, i militari operanti hanno deferito in stato di libertà F.A., mazarese, cl.85, gravata da precedenti di polizia, perché scoperta ad utilizzare un telefono cellulare di provenienza furtiva; A.A., castelvetranese, cl.49, gravato da precedenti di polizia, perché sottoposto a controllo mentre si trovava …









Leggi la notizia completa